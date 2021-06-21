«Зеленая альтернатива» выдвинет кандидатов в заксо 25 июня

В свердловский облизбирком поступило первое уведомление о проведении партийного съезда, на котором будут выдвинуты кандидаты в заксобрание

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем заседании избиркома его председатель Владимир Русинов рассказал, что первой оказалась партия «Зеленая альтернатива». Ее съезд состоится 25 июня.

Он также сообщил, что комиссия уже 20 июня была готова принимать первых кандидатов, а сегодня на заседании был утвержден календарь мероприятий по выборам в заксобрание. Основное отличие от прошлых выборов – в том, что голосование на всех выборах будет проводиться три дня. Выдвижение кандидатов началось вчера, 20 июня, и завершится в 18:00 30 июля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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