Первой в свердловское заксобрание выдвинулась заведующая отделением больницы

В избирательную комиссию обратилась первая претендентка на мандат депутата заксо.

Как рассказали «Новому Дню» в избиркоме, это Марина Русанова, заведующая отделением медицинской профилактики Алапаевской городской больницы. Русанова заявилась на выборы как самовыдвиженец по Алапаевскому одномандатному округу. Ей 48 лет, проживает в поселке Верхняя Синячиха, ни в каких политических партиях не состоит.

Напомним, выдвижение в заксобрание продлится до 18 часов 30 июля.

Алапаевск, Евгения Вирачева

Алапаевск. Другие новости 25.06.21

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