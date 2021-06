Фан-клуб Майкла Джексона почтил память кумира в годовщину смерти

Екатеринбургский фан-клуб Майкла Джексона сегодня вспоминает своего кумира – 25 июня 2009 года короля поп-музыки не стало. Традиционно поклонники творчества собрались у памятника Джексону, установленного на улице Вайнера (изваяние появилось тоже с подачи фанатов). Они принесли портреты, свечи и цветы.

Из динамиков портативной колонки играют песни Джексона – Billie Jean, Smooth Criminal, Bad, Givin To Me, Liberian Girl, Whatever Happens, Stranger In Moscow и другие. Люди подпевают и танцуют под всемирно известные песни.

Екатеринбург, Елена Сычева

