В Госдуму выдвинулся бывший коммунист, требовавший отставки Зюганова

На выборы депутатов Госдумы в Свердловской области выдвинулся первый беспартийный кандидат.

Как сообщили «Новому Дню» в облизбиркоме, им стал бывший депутат городской думы Серова от КПРФ Александр Столбов. Напомним, осенью 2016 года после предыдущих выборов в Госдуму Столбов оказался в центре скандала: разместил в интернете петицию об отставке Геннадия Зюганова с поста председателя ЦК КПРФ. По его мнению, низкий результат КПРФ означал лишь одно: Зюганов не способен или не хочет вести партию к победе.

В 2020 году Столбова хотела выдвинуть на довыборы в областное заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу партия «Яблоко», но кандидат публично сжег меморандум партии из-за ее позиции по Крыму. Сейчас он идет на выборы как самовыдвиженец по Серовскому одномандатному округу, ему предстоит собрать подписи в свою поддержку.

Серов, Евгения Вирачева

Серов. Другие новости 28.06.21

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