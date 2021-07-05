В Екатеринбурге открылась XI выставка «Иннопром» (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылась 11-я по счету промышленная выставка-форум «Иннопром». Как передает корреспондент РИА «Новый День», на выставку уже прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин, который прилетел в Екатеринбург накануне и уже успел пообщаться с представителями крупного бизнеса России и зарубежных стран. Сейчас он осматривает стенды участников, на многих из которых работает только по одному человеку – иногда даже без переводчиков. У входа собралось множество людей. На подъезде к выставочнику образовалась пробка.

Напомним, первый «Иннопром» состоялся в 2010 году по инициативе второго губернатора Свердловской области Александра Мишарина. С тех пор форум проходил ежегодно, за исключением 2020 года. Тогда его отменило Министерство промышленности и торговли РФ. Решение об отмене выставки было связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по Covid-19.

В этом году было принято решение, что «Иннопром» все-таки состоится, но с беспрецедентными антиковидными мерами. Например, все посетители «Иннопрома», включая ВИП-персон и представителей зарубежных делегаций, будут самостоятельно оплачивать тестирование на коронавирус. Это же касается и работников СМИ. Льготные анализы будут брать в самом выставочном центре лишь у сотрудников, которые обеспечивают работу выставки. Вчера в отелях, где были организованы пункты тестирования для гостей «Иннопрома», наблюдались огромные очереди.

Губернатор Евгений Куйвашев обошел стенды в «нулевой» день Иннопрома. Итальянцы показали Куйвашеву вертолет Leonardo Helicopters. Летательный аппарат, салон которого выполнен в белой коже и золоте, очень заинтересовал главу региона. Итальянцы предлагали ему сесть за штурвал, но Куйвашев, смущаясь, неожиданно отказался. Зато долго рассматривал машину снаружи, а после назвал экспонат одним из самых интересных на выставке.

Куйвашев отказался сесть в вертолет

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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