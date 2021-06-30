Министр: посетители «Иннопрома» и СМИ будут сдавать тесты на коронавирус за свой счет

Все посетители «Иннопрома», включая ВИП-персон и представителей зарубежных делегаций, будут самостоятельно оплачивать тестирование на коронавирус. Это же касается и работников СМИ. Льготные анализы будут брать в самом выставочном центре лишь у сотрудников, которые обеспечивают работу выставки.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в ТАСС министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, на сегодняшний момент «Иннопром» планируют провести в офлайн-формате с соблюдением действующих требований.

«Доступ на выставку возможен только при наличии отрицательных ПЦР-тестов. Обязательно будет соблюдение дистанции при рассадке – 1,5 метра, при свободном перемещении – 4 квадратных метра на человека. Обязательно ношение средств индивидуальной защиты. На входе будет термометрия, в помещениях выставочного центра будет обеспечена уборка, там будут работать рециркуляторы, очищающие воздух», – рассказала Виктория Казакова.

Отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня», должны ли ВИП-персоны носить маски на выставке, Казакова лишь повторила: «В период работы «Иннопрома» обязательно использовать средства индивидуальной защиты». Вероятно, правила будут распространяться и на представителей делегаций, и на членов правительства РФ, и иных высокопоставленных участников.

Что касается ПЦР-тестов, то в бюджете выставки не предусмотрены средства на то, чтобы обеспечить всех бесплатными анализами. «Бесконечно этот вопрос обсуждаем. Мы самостоятельно оплачиваем свои затраты, связанные с соблюдением регламентов безопасности, установленных на сегодняшний день Роспотребнадзором, – ответила Казакова на вопрос «Нового Дня». – Обсуждаем возможность проведения льготного тестирования для тех, кто задействован в работе «Иннопрома». Для этого в павильоне застраивается специальный пункт. Там смогут сдавать тесты те, кто будет создавать комфорт и обеспечивать работу «Иннопрома» – волонтеры, техслужбы, службы сопровождения, силовые структуры и так далее».

Остальные участники будут, по всей видимости, сдавать тесты в обычных платных лабораториях, либо в мобильных пунктах. «В десяти отелях и местах пребывания участников «Иннопрома» будут организованы пункты тестирования на ковид методом ПЦР, продолжит свою работу пункт в Кольцово», – добавила Виктория Казакова.

Напомним, на выставку в Екатеринбург прибудут делегации из 23 стран со всего мира. Самой большой будет представительство Италии, поскольку страна является партнером выставки в 2021 году.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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