На Урал едут делегации из 23 стран

Екатеринбург в ближайшие дни посетят делегаты из 23 стран мира. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. «Самая крупная – из Италии, которая является партнером выставки «Иннопром» в этом году. Делегацию возглавит Джанкарло Джорджетти – министр экономического развития Италии. Приедут руководители ведущих итальянских компаний», – сказал Козлов.

Он напомнил, что экономика Италии занимает седьмое место в мире. Но участников выставки ждёт не только деловая программа. «Подготовлена шедевральная культурная, технологическая программа. То, как Итальянская Республика подготовилась к сопутствующим «Иннопрому» мероприятиям, впечатляет», – заметил министр.

Напомним, в городе пройдут выставки с подлинниками Леонардо Да Винчи, кинопоказы итальянских фильмов, мастер-классы по итальянскому языку и кухне.

Помимо жителей Апеннинского полуострова на Урал приедут и делегаты из Венгрии и Болгарии. Первых возглавит руководитель МИД и внешней торговли Петер Сийярто. «Приедут руководители тех компаний, которые готовы открыть бизнес на Урале. Приедут посмотреть, так ли все хорошо, как мы рассказываем про наш город», – сказал Козлов.

Из Болгарии в Екатеринбург приедут 23 человека. «В текущих условиях это не подвиг, конечно, но элемент подвига есть», – пошутил министр.

Как сообщал «Новый День», для всех участников «Иннопрома» будет обязательно наличие отрицательных тестов на коронавирус. Причём некоторым придётся сдавать мазки на ПЦР каждый день.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Елена Сычева

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