Избирком заверил список последней партии, участвующей в выборах в заксо

Только что избирательная комиссия Свердловской области заверила список кандидатов партии «Родина» для участия в выборах депутатов заксобрания по единому избирательному округу.

Секретарь комиссии Игорь Буртов отметил, что у трех человек из списка отсутствуют необходимые документы, и предложил их исключить. Решением комиссии заверен список из 67 человек.

Напомним, сегодня в 18:00 окружные избирательные комиссии закончат принимать документы от кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», в выборах по единому округу намерены принять участие 11 политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», РППС, «Новые люди», «Зеленая альтернатива», Партия Роста, «Родина» и «Коммунисты России». По одномандатным округам – только семь. Это четыре парламентские партии, «Новые люди», РППС и «Яблоко». В общей сложности в их списках – 136 человек по 25 округам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

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