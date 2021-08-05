В избиркоме подсчитали, сколько мужчин и женщин идут в заксобрание

После окончания выдвижения кандидатов в заксобрание Свердловской области избирком раскрыл пол и возраст участников выборов.

Как сообщили в избиркоме, по партийным спискам 11 партий выдвинулись 817 кандидатов, по одномандатным округам – 136. Из них 30% – женщины, 70% – мужчины (напомним, в действующем составе заксобрания только три женщины и 47 мужчин). Почти треть, 32% кандидатов, в возрасте 30-39 лет. 24% – 40-49 лет, 18% – 20-29 лет, 15% – 50-59 лет. Старше 60 лет – только 11% кандидатов.

Напомним, после сдачи подписей избирательную гонку продолжат только восемь партий – ЕР, «СР – За правду», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Новые люди», Партия Роста, «Зеленая альтернатива», то есть после окончания процесса регистрации кандидатов станет меньше.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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