Избирком нашел в списке «Яблока» ранее судимого хулигана

Свердловский избирком зарегистрировал список партии «Яблоко» по единому избирательному округу на выборах депутатов заксобрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из списка, в котором был указан 71 кандидат, был исключен один. Докладчик, секретарь ИКСО Игорь Буртов, сообщил, что в ходе проверки из ГУ МВД поступила информация о судимости одного из участников списка. В 2001 году Владимир Чуваков был осужден за хулиганство и приговорен к четырем годам лишения свободы условно, но умолчал об этом. Список партии «Яблоко» был зарегистрирован в количестве 70 человек.

Напомним, ранее были зарегистрированы списки ЕР, КПРФ и ЛДПР. В списке КПРФ также оказался один кандидат, скрывший сведения о своей судимости.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.21

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