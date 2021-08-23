Облсуд поставил точку в деле «бешеной «Хонды»

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Владимиру Пузыреву, который в ноябре 2018 года выехал на тротуар, сбив мужчину, женщину и ребёнка. В пресс-службе областного суда сообщили, что приговор был изменен, но незначительно. Пузыреву оставили 6 с половиной лет строгого режима, но отменили дополнительное наказание в виде одного года ограничения свободы.

Как уже писал «Новый День», резонансное ДТП случилось 14 ноября 2018 года. Пузырев решил объехать пробку по тротуару на улице Фурманова, разогнался как минимум до 80 километров в час и сбил на тротуаре мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске. Все трое получили тяжелые травмы. Водитель пытался оправдаться тем, что якобы перепутал педали. Потом он выдвинул версию об эпилептическом припадке. Как выяснилось, в августе 2018-го Верх-Исетский районный суд лишил Пузырева прав из-за болезни. Но он прошел медкомиссию, умолчав о состоянии здоровья, и получил в ГИБДД дубликат водительских прав якобы в связи с их потерей. В марте 2020 года Владимиру Пузыреву назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, хотя прокурор запрашивал 11 лет.

21 августа 2020 года облсуд отменил приговор – как пояснили в суде, из-за процессуальных нарушений. Дело было снова направлено в Ленинский райсуд на новое рассмотрение иным составом, но приговор оказался таким же.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.08.21

В Водоканале рассказали, когда закончат ремонт на ВИЗе, из-за которого копятся пробки (ФОТО). / На первые предвыборные теледебаты не явились два участника из трех. / Визовский пляж снова завален мусором. Фотофакт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»