В Екатеринбурге прошел митинг против детей-лгунов (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня днем прошел митинг в поддержку 84-летнего тренера Николая Ражева, которого ранее обвинили в педофилии. «Несмотря на то, что его невиновность, по сути, была доказана еще весной видеозаписью, а сейчас подтверждена показаниями свидетелей, экспертизами, следователь уклоняется от прекращения дела, скрывает перечисленные доказательства. Самочувствие у Ражева отрицательное, госпитализирован. После ареста самочувствие Ражева резко ухудшилось и до настоящего времени не стабилизировалось», – ранее сообщал адвокат конторы LawGuard Сергей Колосовский.

Сегодня родители детей, которых тренировал Ражев собрались возле памятника воинам-спортсменам, чтобы поддержать его. На плакатах содержались призывы к следователю Батталову с требованием прекратить преследовать заслуженного тренера РФ. Также некоторые участники митинга пришли с плакатами, в которых призвали не учить детей лгать. На акции в поддержку Ражева собрали подписи под обращениями главе регионального СУ СКР Михаилу Богинскому, председателю СКР Александру Бастрыкину и президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Как сообщал «Новый День», несколько месяцев назад к Ражеву, который много лет тренирует детей, на урок по теннису пришла десятилетняя девочка – у неё не было медицинской справки и разрешения от родителей, школьница баловалась, отвлекала других детей, поэтому тренер при всех сделал ей замечание и попросил уйти. После чего девочка рассказала родителям, что Ражев к ней приставал. Родители других учеников вступились за тренера, они рассказали, что их дети ничего странного в поведении пожилого мужчины не заметили.

Позднее адвокаты Ражева Сергей Колосовский и Юлия Бузуева пояснили, что день тренировки, после которой появилось уголовное дело, есть на видео. Ничего криминального на кадрах нет. Тем не менее, когда поступило заявление от родителей десятилетней девочки, Ражева вызвал следователь. Он предложил ему подписать документы, сказав, что сразу же его отпустит. Пенсионер согласился – и только потом связался с адвокатом. Чкаловский райсуд отправил пожилого мужчину на два месяца в СИЗО, где он стал самым возрастным арестантом. Практически весь срок он провел в лазарете – давление у пенсионера подскочило до 200. Спустя некоторое время ему изменили меру пресечения на домашний арест, а спустя время – на ограничение в совершении определённых действий (ему нельзя говорить по телефону и общаться со свидетелями).

Ранее адвокаты Ражева обратились с жалобами в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и в администрацию президента. «Причина – необоснованное уголовное преследование при наличии в деле доказательств стопроцентной невиновности. Следователь Чкаловского следственного отдела Батталов несколько месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз. После жалобы (руководителю областного управления СКР Михаилу) Богинскому – наконец ознакомил. Оказалось, что уже 2 месяца, как экспертизой установлено, что следов ДНК Ражева на одежде потерпевшей нет», – рассказывал «Новому Дню» Колосовский.

Также он отметил, что у одной из девочек, которая проходит также потерпевшей по делу, установлен психиатром диагноз «дефицит внимания», что, по словам адвоката, может побуждать ее врать, у второй – психическое расстройство. Кстати, вторая девочка появилась в деле за день до апелляции по мере пресечения – когда следователи пытались оспорить решение суда, заменявшего СИЗО на домашний арест.

«Еще тогда апелляция отклонила этот довод. Сейчас выяснилось, что вторую еще тогда, за день до апелляции, вызвала к себе и заставила написать заявление на Ражева сотрудница ПДН из военного городка, та же самая, которая инициировала первый эпизод. Все это – экспертизы, допросы – в деле уже несколько месяцев, – подчеркнул Колосовский. – Накануне выборов достаточно показательная история о том, как органы власти убивают людей в прямом смысле этого слова. Надеемся, что, раз господин Богинский не контролирует подчиненных, это сможет сделать центральный аппарат, возможно, и по поручению АП».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.09.21

В Свердловской области новый рекорд по смертности от Covid-19. / Озеро Глухое потушили, но в регионе все еще более трех десятков пожаров. / В Екатеринбурге прошел митинг против закона об иноагентах (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»