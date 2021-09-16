Голосующий Путин ни на что не повлияет

То, что в этом году президент Владимир Путин не сможет лично прийти на избирательный участок (он находится на самоизоляции в связи со случаями коронавируса в своем окружении), никак не повлияет на ход голосования в целом. Такого мнения придерживаются опрошенные «Новым Днем» эксперты.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в связи с этим отметил, что в прежние годы граждане голосовали только один день, а в этом – три. «Торжественный ритуал, связанный с приходом руководителей на участки, порой с интервалом в 10-15 минут, был связан с тем, чтобы мобилизовать всех избирателей в один день, – пояснил он. – А сейчас никто не рассматривает это действие как мобилизационный инструмент, который мотивирует избирателя встать и прийти. Нужны другие ритуалы». Но некоторые руководители на местах могут по-прежнему придерживаться традиции публичного голосования, так как среди них есть любители «красивых картинок», а у избирателя появление руководителя на людях «может вызвать трепет и желание присоединиться». Но не в масштабах страны и не в случае с президентом.

С ним согласен политолог Михаил Коробельников: «Думаю, этот факт на выборах вообще не отразится. Кто решил пойти голосовать – тот пойдет, кто решил не ходить – не пойдет, а покажут президента на избирательном участке, не покажут – не имеет большого значения. То же самое с губернаторами. Показывать, как голосуют руководители – это традиция, но серьезно она ни на что не влияет, такое мое мнение».

Как уже сообщал «Новый День», Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября из-за участившихся случаев заражения Covid-19 в его окружении. Сроки возобновления публичной работы главы государства пока не уточняются. «Новый День» спросил у политологов, что означает внезапный карантин президента.

Напомним, сегодня ночью Владимир Путин обратился к россиянам по случаю выборов в Госдуму: «Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию. На ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины, в интересах нашего народа и каждого гражданина России». Выборы в Госдуму VIII созыва состоятся 17-19 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

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