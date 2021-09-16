Названы семь причин, после которых хочется проголосовать за «Новых людей»

Меньше суток остается до начала трехдневного голосования, когда в России будут выбирать депутатов Государственной думы. Среди претендентов на места в российском парламенте – члены партии «Новые люди». Представители политической организации объясняют, что есть как минимум семь причин, чтобы свердловчане отдали свой голос на думских выборах именно за «Новых людей».

Первое, что декларирует партия, – это доступность и открытость ее представителей. Зачастую, попав в законодательные органы, вчерашние кандидаты, которые во время кампании вели активную работу с населением, прекращают эту практику – до следующих выборов. «Новые люди» продвигают идею открытости и внимательного отношения к актуальным проблемам людей. «Мы не просто выдвигаем какие-то кабинетные теории и ждем, пока их кто-то воплотит в жизнь. Мы предлагаем готовые решения и сами на практике многие из них реализуем. Будь то снижение тарифов ЖКХ, очищение Байкала, решение проблем с благоустройством – мы не уповаем на власть, а действуем», – пояснил кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Ярослав Бородин.

Второе, на что обращает внимание партия, – это «свежая кровь». Большинство кандидатов «Новых людей» не были политиками, они не имеют обязательств перед чиновниками и элитами, зато за плечами у каждого – опыт помощи людям, который можно и нужно масштабировать. Для этого представители «Новых людей» и идут в парламент – чтобы улучшить жизнь уральцев.

Третий аргумент в пользу «Новых людей» – профессионализм членов партии. Возглавляет федеральный список Алексей Нечаев, основатель всемирно известной компании Faberlic. В списке и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, которая прославилась далеко за пределами своего региона благодаря борьбе с излишними бюджетными тратами. Будучи главой города, она продала дорогие автомобили, на которых ездили чиновники горадминистрации, уволила сотрудника мэрии, потратившего несколько миллионов рублей на банкет.

Среди кандидатов от «Новых людей» есть и бывший следователь по особо важным делам, который довел до суда дело полковника-миллиардера, и успешные предприниматели.

Четвертый плюс в пользу «Новых людей» – переход к прямой демократии и возвращение выборов мэров, чтобы те отвечали перед горожанами, а не перед депутатами городской думы, их избравшими. А еще партийцы предлагают выбирать судей, прокуроров, участковых полиции – то есть тех людей, от которых зависят жизни.

Пятый аргумент тоже касается важной профессии и ее представителей – учителей. Им «Новые люди» предлагают повысить зарплату до 75 тысяч рублей за одну ставку. «Как школьный учитель сможет воспитать свободных и творческих людей, если все его мысли заняты тем, как прожить на свою зарплату? Нужно оптимизировать бюджет так, чтобы все учителя страны получали достойную ставку», – говорят представители «Новых людей».

Шестое – реформа здравоохранения. Но не оптимизация, ставшая притчей во языцех, а наоборот, повышение доступности медицинской помощи. «Новые люди» предлагают сделать доступными медпомощь по полисам ОМС в частных клиниках. «Если человек не смог записаться на прием к врачу государственной больницы в течение суток, он должен быть сразу перенаправлен к врачу той же специальности в платном учреждении. Затраты клиник в таких случаях можно покрыть из бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», – говорят в партии.

Наконец, седьмой аргумент в пользу «Новых людей» – это энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ, которые уже давно применяются в большинстве прогрессивных стран мира. Партия «Новые люди» борется за то, чтобы технологии, которые позволяют и беречь ресурсы и снижать затраты на «коммуналку», стали доступны и жителям России. Так, в Липецке по совету представителей партии уже установили автоматизированный тепловой пункт, который снизил коммунальные счета на 25%.

Напомним, о том, с какими программами и обещаниями на выборы идут малые партии, ранее писал «Новый День». Прочитать об этом можно здесь и здесь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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