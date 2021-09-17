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Пятница, 17 сентября 2021, 17:24 мск

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Партии и кандидаты проигнорировали центр общественного наблюдения в Екатеринбурге

В Центре общественного наблюдения в Екатеринбурге сегодня не было ни одного представителя партии или кандидата. Об этом рассказал на брифинге председатель областной избирательной комиссии Владимир Русинов.

«И кандидаты, и партии инертны к видеонаблюдению. Но у партий есть собственный доступ [к служебному порталу ЦИК]. Жалобы на видеонаблюдение к нам не поступали», – отметил глава ИКСО.

Ранее «Новый День» писал, что партии больше делают акцент на работе наблюдателей на избирательных участках. Видеонаблюдение в этом году доступно только участникам кампании через регистрацию на «Госуслугах». Веб-камеры размещены на 1500 участках и в 80 территориальных комиссиях. Никаких сбоев техники сегодня не зафиксировано, устройства работают штатно, добавил Владимир Русинов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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