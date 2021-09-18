Екатринбург голосует неравномерно: глава облизбиркома назвал районы с высокой явкой

Разные районы Екатеринбурга на данный момент показывают разную активность на выборах депутатов Госдумы и заксобрания Свердловской области, сообщил сегодня на брифинге глава областной избирательной комиссии Владимир Русинов.

«Многих интересует что в Екатеринбурге. У нас количество избирателей в каждом районе разное. В процентах самая высокая явка в Октябрьском районе – 17,24%. Но там проголосовали всего 19 тысяч избирателей. В Орджоникидзевском явка 16,58%, но проголосовали почти 32 тысячи человек. Некорректно сравнивать районы друг с другом», – отметил председатель облизбиркома.

По Свердловской области самая высокая явка в Камышловском районе и ЗАТО Свободный. Всего по региону на вчерашний вечер проголосовали 20,4% или 663 тысячи человек. По мнению Владимира Русинова, «явка нормальная».

«Я доволен активностью избирателей. Много участков проехал вчера и сегодня. Сегодня более спокойно. Люди выбрали для себя удобное время, возможно, решили голосовать вчера, чтобы освободить выходные», – прокомментировал Владимир Русинов.

По информации корреспондентов «Нового Дня», сегодня действительно ажиотажа на избирательных участках нет. Сообщений об очередях не поступает.

На 11 часов сегодняшнего дня на горячую линию облизбиркома поступило 384 обращения. Жалоб нет. В основном людей интересует сама процедура голосования.

Напомним, сегодня проголосовать можно до 20:00. Уральцы выбирают депутатов Госдумы и заксобрания, по спискам и одномандатников – всего нужно заполнить четыре бюллетеня. В некоторых населенных пунктах идут также местные выборы. Узнать, где находится ваш участок, можно на «Госуслугах» или на сайте ЦИКа. Там же опубликован список партий и кандидатов, участвующих в выборах. За кого проголосовать, если вы еще не определились, мы рассказывали в этой публикации. Более подробно об организации выборов в этом году можно почитать здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.09.21

Четыре КОИБа на Среднем Урале вышли из строя, голоса будут пересчитывать вручную. / Спасатели предупреждают о дождях и сильном ветре с порывами до 20 м/с. / Сотни звонков поступили за первый день выборов на горячие линии избиркома и ЦОН. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»