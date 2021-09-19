В разных территориях области уже проголосовали от 26% до 64% избирателей

Председатель облизбиркома Владимир Русинов на сегодняшнем брифинге рассказал, что по итогам двух дней голосования в различных территориях области явка избирателей колеблется от 26% до 64%.

Самая высокая явка в регионе зафиксирована в ЗАТО «Свободный» – 64%, на втором месте – Камышлов (54%). Традиционно менее активны избиратели в Екатеринбурге: самая высокая явка – в Ленинском районе (29%), самая низкая – в Верх-Исетском (26%). В Нижнем Тагиле на участки пришли около 39% избирателей. На дому по области проголосовало около 90 тысяч человек.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», как он оценивает явку на текущий момент, Владимир Русинов ответил, что в целом она «прогнозируемая». «Надеюсь, до вечера избиратели еще подойдут, и она повысится. А по итогам – вскрытие покажет».

Как уже сообщал «Новый День», по данным на 10 часов утра 19 сентября проголосовало чуть больше трети избирателей – 33,61%. Это первые выборы, полноценное голосование на которых идет несколько дней. Опыт многодневного голосования был только в ходе референдума по Конституции. И тогда явка к 10 утра последнего дня голосования была выше: 39.90%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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