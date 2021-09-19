К полудню 19 сентября явка в Свердловской области составила 36,87%

По состоянию на 12:00 воскресенья, 19 сентября, в Свердловской области проголосовали уже 36,87% избирателей. Об этом сообщает региональный избирком.

До конца голосования осталось около шести часов. Сегодня на брифинге председатель ИКСО Владимир Русинов заявил, что где-то граждане голосуют активно, где-то – не очень, но в целом назвал ситуацию «прогнозируемой». На вопрос, какой он видит конечную явку, Русинов ответил «Вскрытие покажет». Пока по явке ведет ЗАТО Свободный (64%), Екатеринбург – в аутсайдерах: меньше 30%.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлых выборах в Госдуму, 18 сентября 2016 года, к 12:00 в Свердловской области проголосовало 14,97 % избирателей, или 507 тысяч 120 человек. Самыми активными стали избиратели ЗАТО Свободный, там на выборы сходили 33,83 % электорально активных граждан. На втором месте были Гари – 33,50%, на третьем – Таборы (29,73 %).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.21

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