Явка на выборах к 15:00 преодолела отметку в 40%

По состоянию на 15:00 явка в Свердловской области составила 42,06%. Об этом сообщает областной избирком.

Как уже сообщал «Новый День», больше всего избирателей проголосовали в пятницу, 17 сентября – 20,4%. С утра на участках выстраивались очереди, в основных из тех, кто пришел по программе «Мобильный избиратель». В субботу, 18 сентября, проголосовало еще 12,34% избирателей.

Избирательные участки проработают до 20 часов. Свердловчане выбирают депутатов Госдумы и заксобрания по спискам и по одномандатным округам (а в некоторых населенных пунктах проходят еще и местные выборы). Узнать, где находится ваш участок, можно на «Госуслугах» или на сайте ЦИКа. Там же будет список партий и кандидатов, участвующих в выборах. За кого проголосовать, если вы еще не определились, мы рассказывали в этой публикации. Более подробно об организации выборов в этом году можно почитать здесь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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