Прохождение в Госдуму Ивачева остается под вопросом

Несмотря на достаточно высокий результат, который показала КПРФ в Свердловской области (около 22%), пока нет точного понимания, сколько мандатов в Госдуме получат свердловские коммунисты.

Действующий депутат Николай Езерский настроен оптимистично. Он рассказал «Новому Дню», что, скорее всего, мандата будет два – для него самого и лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева. Однако другой источник в партии изложил другой вариант: что в Госдуму попадет только Езерский, а персек обкома останется в областном заксобрании.

Как уже сообщал «Новый День», в похожей ситуации оказались свердловские эсеры: гарантированно они получают только один мандат, который отойдет лидеру отделения Андрею Кузнецову, а судьба депутата Дмитрия Ионина – под вопросом. Голосов, полученных единороссами, хватает, условно говоря, на два с половиной мандата. Точно попадают в думу Павел Крашенинников и Жанна Рябцева. Некоторые шансы есть у вице-губернатора Сергея Бидонько, но ясности пока нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

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