Политологи: выборы – хороший повод для перестановок в команде Куйвашева

Первые недели после парламентских выборов – самое подходящее время для того, чтобы губернатор Евгений Куйвашев произвел некоторые перестановки в своей команде. Это связано в том числе и с тем, что через год, возможно, на перевыборы пойдет он сам. Такое предположение высказывают опрошенные «Новым Днем» политологи.

«Ближайшее время покажет, что это будут за подвижки, – говорит политтехнолог Михаил Коробельников. – Например, вице-губернатор Бидонько мандат Госдумы не получил, от мандата заксо отказался. Что с ним будет? На мой взгляд – это один ключевой вопрос. Второй вопрос – первый замгубернатора Высокинский. Вроде бы он проходит в Совфед. Не знаю, что будет с остальными членами правительства, но объективная причина для перераспределения полномочий в команде губернатора есть: это выборы главы региона в 2022 году. Команда должна успеть занять позиции, которые позволят ей решать задачи и предусмотреть риски, связанные с работой партии власти в прежние годы. На прошедших выборах партия власти боролась не с оппозицией, а с последствиями собственных непопулярных решений, принятых в прошлые годы. Все, кто называют себя оппозиционерами, это симулякры. Партия власти борется сама с собой, а победить себя – очень сложно. Выборы в заксо показали: это не КПРФ набрала 9 мандатов, а ЕР их потеряла».

Политолог Сергей Мошкин также отмечает, что губернатор Евгений Куйвашев вступает в новый электоральный цикл. «Пока непонятно, будет ли он сам баллотироваться, но в любом случае по итогам выборов 2021 года идет аналитическая работа. Казалось бы, причем тут партия, но лицом кампании «Единой России» был глава региона. Он нарастил доверие к партии, но теперь ее результаты можно экстраполировать на самого губернатора. И это может стать причиной каких-то решений, в том числе кадровых, это нормальная текущая работа, – считает эксперт. – Высокинский, скорее всего, уходит в Совет Федерации, это решение уже явно согласовано. Соответственно, открывается лакуна. Пока неизвестно, будет ли его должность сохранена, или его обязанности распределят между другими замами. В рокировках нет ничего незаурядного, особенно когда персоны из исполнительных органов власти участвуют в выборах. У вице-губернатора Бидонько явно были какие-то планы, он, скорее всего, ориентировался на Госдуму, но не получилось. Возможно, здесь будет ротация, а может, и не будет. Вероятно, областные власти рассчитывали на более высокий результат ЕР – процентов на 40, это дало бы дополнительное место и в Госдуме, и в заксо. Но губернатору надо в первую очередь решать свои собственные проблемы. И он получил управляемое заксобрание. Даже те депутаты, которые зашли от других партий, вполне управляемые, и вряд ли будут вставать в позу по политическим вопросам, если только по мелочи».

Как уже сообщал «Новый День», по партийным спискам в Госдуму «Единая Россия» получила всего два мандата, по которым в парламент теоретически проходят сам губернатор Куйвашев и действующий депутат Павел Крашенинников. Если Куйвашев отказывается от своего мандата, он переходит Крашенинникову, а мандат Крашенинникова – третьему номеру в списке, Жанне Рябцевой. При таком раскладе «политический» вице-губернатор Бидонько не получает ничего. В заксо ЕР взяла по списку 10 мандатов, а не 12, как в прошлый раз, что лишило ее уставного большинства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.21

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