Сколько стоил голос избирателя на выборах в свердловский парламент

В выборах депутатов заксобрания Свердловской области участвовали восемь партий. В общей сложности они потратили на избирательную кампанию 99,7 миллиона рублей. «Единой России» досталось 33 мандата из 50, или 66% от общего количества мест. КПРФ забрала 9 мандатов, или пятую часть парламентских мест. Оставшиеся 8 мандатов были распределены между «Справедливой Россией», ЛДПР и «Новыми людьми». «Яблоко», Партия Роста и «Зеленая альтернатива» не сумели пробиться в заксо. «Новый День» подсчитал, в какую сумму партиям обошлись голоса избирателей, и чья агиткампания была самой эффективной.

КПРФ. 1 голос = 24,64 рубля

Коммунисты потратили на выборы 8,9 млн руб., из которых свыше 5 млн ушло на агитацию. Согласно данным облизбиркома, крупных пожертвований от юридических и физических лиц в фонд партии не было. За КПРФ проголосовали 364 174 свердловчан (или 22,98% голосов), что можно назвать отличным результатом при скромном бюджете.

«Новые люди». 1 голос = 27,64 рубля

Партия-новичок получила 700 тысяч рублей от компаний «Стройпромсервис» и «Техтрип» и еще 3,4 млн руб. от шести граждан. На агитацию и оргвопросы было потрачено чуть более 4 миллионов, 150 тысяч рублей пришлось вернуть из-за неверно заполненной платежки. В итоге «Новые люди» при относительно небольших финансовых затратах получили поддержку 145 650 избирателей (9,19% голосов) и прорвались в областной парламент, получив два мандата.

ЛДПР. 1 голос = 33,76 рубля

Жириновцы сильно сдали позиции за пять лет, но с финансовой точки зрения получили вполне приемлемый результат в заксо. На региональную агиткампанию ЛДПР потратила 5 миллионов рублей, обошлась без помощи жертвователей, и получила в итоге голоса 148 084 избирателей (9,35%). Этого хватило, чтобы сохранить представительство в свердловском заксобрании в количестве двух депутатов.

«Зеленая альтернатива». 1 голос = 46,22 рубля

Еще одна партия-новичок, которая не стала особо тратиться на выборы в Свердловской области. В документах значится одно пожертвование от физлица в размере 900 тысяч рублей, эта сумма была потрачена на сбор подписей для регистрации в избиркоме. Еще 7800 рублей ушли на организационные вопросы. При этом за «Зеленую альтернативу» проголосовали 19 638 человек (или 1,24%).

«Яблоко». 1 голос = 77,42 рубля

Партия с самой оппозиционной программой на выборах потратила 3,3 млн руб. По документам, спонсоров у «яблочников» не было. Они заручились поддержкой всего лишь 43 575 свердловчан (2,75% голосов) и впервые за долгие годы лишились госфинансирования. Политологи оценивают нынешнюю кампанию «Яблока» как провальную.

«Справедливая Россия». 1 голос = 79,33 рубля

«Эсеры» серьезно вложились в региональную кампанию, что позволило им удержать третье место в избирательной гонке. Но соотношение финансовых затрат и полученных голосов вряд ли можно назвать эффективным. Потратив 18,2 млн руб. из собственных средств (спонсорские пожертвования не указаны), справедливороссы добились симпатий 229 678 избирателей (14,5% голосов), заняв четыре депутатских кресла.

«Единая Россия». 1 голос = 88,7 рубля

Партия власти всегда лидирует в рейтинге «богачей», но в нынешней кампании для завоевания большинства в парламенте пришлось действительно раскошелиться. Свердловские единороссы потратили 50 миллионов рублей на агиткампанию, и только 40 тысяч им пришлось вернуть из-за ошибок в платежках юрлиц. Кошельками партии выступили Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (10 млн руб.), Оренбургский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (10 млн рублей), Челябинский фонд регионального развития (5 млн руб.) и ООО «МК-Сервис» (40 тыс. руб.). Отметим, что использование общественных фондов для аккумулирования пожертвований от юрлиц является стандартной практикой «Единой России». По итогам выборов в заксо за партию отдали голоса 563 346 свердловчан, или 35,5%. За пять лет ЕР растеряла 5%, и это стоило ей квалифицированного большинства в свердловском парламенте.

Партия Роста. 1 голос = 833,49 рубля

Главный неудачник выборов, занявший последнее место. Партия потратила на агиткомпанию чуть более 9 миллионов рублей. Среди спонсоров указаны ООО «Альфа Групп», пожертвовавшая 140 750 рублей, и неизвестный донатор, отдавший 250 тысяч рублей. Партия Роста, которая позиционирует себя как представитель интересов предпринимателей, заручилась поддержкой 10 872 избирателей (0,69% голосов). В бизнесе это называется «прогорели».

Добавим, что реальные расходы на выборы обычно в несколько раз больше, чем указано в отчетах избирательных фондов. Ранее «Новый День» писал, что минимальная сумма для прохождения кандидата в заксо составит 15-20 миллионов рублей, а для новичков «стартовый капитал» начинается от 50 миллионов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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