В думе предложили лишить Дацюка звания «Почетный гражданин»

Хоккеиста Павла Дацюка предложили лишить звания «Почетный гражданин» муниципального уровня. Такое заявление сделал депутат гордумы Константин Киселев. Причина – снос старинного здания на улице Малышева в Екатеринбурге. «Фирма, к деятельности которой имеет отношение почетный гражданин и хоккеист Павел Дацюк, сносит старинный дом, находящийся в охранной зоне. Цель – заработать денег на строительстве очередной стекляшки. Гостиница «Радиус-2», судя по первому «Радиусу», не будет ни произведением искусства, ни украшением городского ландшафта. Это не Норман Фостер и не Заха Хадид. Просто наварить денег. А городу нанесен серьезный ущерб», – заявил Киселев. – С интересами города застройщики не посчитались. Ночью, как тати, взяли и снесли. С администрацией не согласовывали. На охранную зону наплевали. Теперь вопрос: может ли после этого бизнесмен Павел Дацюк оставаться почетным гражданином Екатеринбурга? Я думаю, что нет».

По словам Киселева, он предложит лишить Дацюка статуса сначала на комиссии, а затем и на заседании думы. Напомним, здание снесли в ночь на 6 ноября. Строительная техника уничтожила флигель усадьбы Поповичевых, чтобы сделать проезд к будущему 30-этажному комплексу. В мэрии тогда заявили, что с чиновниками не согласовывали эти работы.

Павел Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом» в 2019 году. Договор между клубом и игроком завершился в прошлом сезоне, новый не подписали, но и о завершении карьеры спортсмен не объявил. При этом Дацюк в последние пару лет регулярно появлялся в повестке, не только забивая голы соперникам за «шоферов», но и во время скандалов, связанных с бывшим схиигуменом Сергием, отлученным от церкви и угодившем под уголовку. Дацюк оказался духовным чадом скандального проповедника, которого ранее судили за экстремизм, а теперь и за подстрекательства к самоубийствам. Звание «Почетный гражданин» хоккеисту было присвоено в 2018 году – тогда же его получили лидер «Чайф» Владимир Шахрин и глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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