О QR-кодах на транспорте, «омикроне» и проценте вакцинированных: итоги пятничного брифинга вице-губернатора Крекова

Сегодня вице-губернатор Павел Креков дал очередной брифинг по итогам заседания оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Подведем его краткие итоги.
В этот раз мы узнали, что:
- В общественном транспорте не будут вводить QR-коды.
- От Covid-19 в Екатеринбурге привито 800 тысяч человек, в регионе более 50% населения, а к Новому году в Свердловской области вакцинировано будет около 60%.
- Родители смогут прийти на новогодние утренники в детские сады и школы.
- В Свердловской области 2% педагогов переведены на удаленку (отстранены от работы).
- Опасного нового омикрон-штамма в Свердловской области пока нет.
Екатеринбург, Мария Зыкова
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