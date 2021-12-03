О QR-кодах на транспорте, «омикроне» и проценте вакцинированных: итоги пятничного брифинга вице-губернатора Крекова

Сегодня вице-губернатор Павел Креков дал очередной брифинг по итогам заседания оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Подведем его краткие итоги.

В этот раз мы узнали, что:

В общественном транспорте не будут вводить QR-коды.

От Covid-19 в Екатеринбурге привито 800 тысяч человек, в регионе более 50% населения, а к Новому году в Свердловской области вакцинировано будет около 60%.

Родители смогут прийти на новогодние утренники в детские сады и школы.

В Свердловской области 2% педагогов переведены на удаленку (отстранены от работы).

Опасного нового омикрон-штамма в Свердловской области пока нет.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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