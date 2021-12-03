800 тысяч екатеринбуржцев получили QR-коды

На 3 декабря более 800 тысяч населения Екатеринбурга имеют QR-коды. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сегодня на брифинге.

«Нам всем вместе нужно убедить не вакцинированных людей сделать прививку. Бизнес нам в этом помогает», – сказал чиновник.

По информации Павла Крекова, только за сегодняшний день 14 тысяч человек привились первым компонентом, 20 тысяч человек – вторым. Всего более 50% свердловчан привились от коронавируса.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Мария Зыкова

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