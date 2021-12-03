QR-коды в транспорте пока вводить не будут

В Свердловской области пока не планируется вводить QR-коды в общественном транспорте. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«Наш регион был один из первых, где ввели QR-коды. Это была эффективная мера, мы видим это по снижению заболеваемости, тяжести заболеваний. Это самые главные показатели. Опыт Казани был нами изучен, представители минтранса и правительства выезжали и изучали все звенья цепи, связанные с этой проблемой. На сегодняшний день мы живем в условиях эпидемиологической реальности, которая внушает осторожный оптимизм. Поэтому сегодня решения о QR-кодах в транспорте не принимаем. А что будет завтра, мы будем смотреть завтра», – сказал Креков.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Евгения Вирачева

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