российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 декабря 2021, 16:12 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

QR-коды в транспорте пока вводить не будут

В Свердловской области пока не планируется вводить QR-коды в общественном транспорте. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«Наш регион был один из первых, где ввели QR-коды. Это была эффективная мера, мы видим это по снижению заболеваемости, тяжести заболеваний. Это самые главные показатели. Опыт Казани был нами изучен, представители минтранса и правительства выезжали и изучали все звенья цепи, связанные с этой проблемой. На сегодняшний день мы живем в условиях эпидемиологической реальности, которая внушает осторожный оптимизм. Поэтому сегодня решения о QR-кодах в транспорте не принимаем. А что будет завтра, мы будем смотреть завтра», – сказал Креков.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / QR-код

На новогодние праздники в школы и детские сады будут пускать родителей / 800 тысяч екатеринбуржцев получили QR-коды / На Ямале волонтёры нарисовали плакаты против антиваксеров / «Суета и непоследовательность»: ситуация с QR-кодами может обернуться устойчивым снижением доверия к власти / Минтранс России передумал проверять QR-коды при продаже авиабилетов / Жителям Тюменской области разрешили днём ходить в ТРЦ без QR-кода / «Катастрофических последствий не избежать»: российская элита использует Covid-19 и QR-коды в междоусобной войне за власть / Уральские антиваксеры проводят «научный» соцопрос. В нем есть отсылки к библейскому предсказанию и скрытый призыв к протестам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт, QR-код,