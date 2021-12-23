Журналиста вызвали на допрос за просмотр видеопроповеди схиигумена Сергия

В Екатеринбурге журналиста Павла Пивоварова вызвали на допрос в Следственный комитет России. По его словам, причиной стало то, что он смотрел на ютубе видеоролики бывшего схиигумена Сергия, экс-духовника Среднеуральского женского монастыря, недавно осужденного за склонение к самоубийству, а ранее – за экстремизм. «Вчера вечером меня неожиданно вызвали на допрос в Следственный комитет. Повод, конечно, невероятно абсурден. Мне нужно приехать и объяснить следователю, с какой целью я смотрел видео выступлений схимонаха Сергия. Но самое забавное, что следователь уже знал, что я журналист и понимал цель просмотра», – объяснил Пивоваров.

Он уточнил, что речь идет именно о допросе, а не опросе и взятии объяснений. «По закону мы на них обязаны явиться. Также я не понял угроз от следака непонятных. Он мне угрожал силой заставить явиться в отдел. Говорит: «Просто дам распоряжение и вас доставят. Я знаю все ваши адреса». После такого я ему сказал, что без официальной бумаги с печатью никуда не явлюсь», – сообщил он.

Позднее Пивоваров уточнил, что с ним связалась уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и поддержала его, а также объяснила, что и как говорить на допросе.

Напомним, схиигумена Сергия сначала лишили сана за его проповеди, затем отлучили от церкви вовсе. В суде его призывы были признаны экстремистскими, но поначалу речь шла только об административных правонарушениях. Позднее бывшего схиигумена, в миру Николая Романова, арестовали, следствие и суд пришли к выводу, что он виновен в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Приговором суда ему назначено 3,5 года колонии общего режима, хотя прокурор просил 4 года. Защита будет оспаривать решение суда.

Также в октябре Романову было предъявлено обвинение еще по одной статье УК РФ – п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды организованной группой». По этой же статье расследуется дело в отношении помощника Романова, Всеволода Могучева, он арестован.

До того, как стать священником, Сергий отбывал наказание за убийство, в местах лишения свободы он находился около 15 лет. На момент совершения того преступления он работал в милиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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