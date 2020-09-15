Схимонаху Сергию не удалось оспорить штраф за проповедь с признаками экстремизма

Адвокат схимонаха Сергия (Романова) Светлана Герасимова сегодня не смогла оспорить в областном суде второй наложенный на него административный штраф – по статье 20.3.1 КоАП РФ.

Как уже сообщал «Новый День», 20 июля городской суд Верхней Пышмы признал Николая Романова виновным в административном правонарушении. В одной из его проповедей суд увидел признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, в том числе по национальному признаку. Схимонаха приговорили к штрафу в 18 тысяч рублей. Сам Сергий в суде традиционно не появился.

Сегодня его адвокат частично повторила аргументы, изложенные в первой инстанции. Она подчеркнула, что на проповедь в Среднеуральский монастырь приезжали люди, имеющие определенную теоретическую подготовку, способные дать правильную оценку словам священника. В частности она подчеркнула очевидную, по ее мнению, для верующих не тождественность слов «жид» и «еврей». «Слово «еврей» в проповеди отца Сергия не звучало ни разу», – заявила она.

Прокурор в ответ заметил, что на территорию монастыря во время проповеди мог зайти любой, в том числе и «неподготовленный» человек, что, судя по всему, и произошло. На это адвокат возразила, что человек, обратившийся в прокуратуру, совершенно точно оказался там неслучайно, так как монастырь находится довольно далеко от города. Какие цели он при этом преследовал, адвокату непонятно.

В результате судья встала на сторону прокурора, который заявил, что не видит оснований для удовлетворения апелляции.

Напомним, 10 сентября Церковный суд Екатеринбургской епархии начал процесс отлучения от церкви схимонаха Сергия (Романова) за неисполнение приказов правящего архиерея. Сначала решение будет направлено на утверждение митрополиту Кириллу, затем – патриарху Кириллу. Если патриарх его утвердит, то схимонах Сергий станет просто гражданином Николаем Романовым. Ему будут недоступны церковные таинства, а если он вдруг скончается – его нельзя будет поминать в церкви.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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