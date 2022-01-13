«Пусть это будет на совести тех, кто установил»: Куйвашев выступил против изображения Сталина на здании ОДО

Губернатор Евгений Куйвашев высказался о возвращении барельефа с портретом Иосифа Сталина на фасад Окружного дома офицеров в Екатеринбурге. «Это здание Министерства обороны, как бы я ни хотел, я не могу ни снять барельеф, ни приказать – это их собственность. Пусть установка будет на совести тех, кто его установил. Лично я против», – сказал Куйвашев на пресс-конференции.

Барельеф с профилем Сталина убрали с фасада Дома офицеров после развенчания культа личности – сначала его закрыли фанерой, а в 90-е годы и вовсе демонтировали. Сторонники публициста и политика Захара Прилепина нашли изваяние в музейных фондах ОДО, и в середине декабря каменный портрет вождя вернулся на здание. Активисты Уральского «Мемориала»* возмутились и потребовали от штаба ЦВО извинений. В интернете появилась петиция горожан с требованием демонтировать скандальный барельеф. В ЦВО заявили, что «удаление с фасада барельефа И.В. Сталина будет являться нарушением федерального закона». Общественники также провели митинг, но акция была немногочисленной.

«Новый День» проводил опрос среди екатеринбуржцев, как они относятся к портрету Сталина на здании ОДО – мнения разделились.

*организация признана иноагентом

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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