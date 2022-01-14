«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в Казахстан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила полеты в Казахстан. Сегодня 70 пассажиров отправились из Екатеринбурга в Алма-Ату, а обратно этим же бортом полетят 112 человек. С 17 января в расписание перевозчика вернется регулярный рейс из Екатеринбурга в Нур-Султан.

Напомним, авиакомпания вынужденно отменила рейсы в Казахстан с 7 января из-за массовых беспорядков в республике. Россия вывозила оставшихся на территории соседнего государства граждан военными самолетами. После ввода в Казахстан войск ОДКБ ситуация с протестами нормализовалась, и с 10 января авиасообщение между странами стало восстанавливаться.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»