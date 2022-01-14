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Пятница, 14 января 2022, 15:24 мск

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«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в Казахстан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила полеты в Казахстан. Сегодня 70 пассажиров отправились из Екатеринбурга в Алма-Ату, а обратно этим же бортом полетят 112 человек. С 17 января в расписание перевозчика вернется регулярный рейс из Екатеринбурга в Нур-Султан.

Напомним, авиакомпания вынужденно отменила рейсы в Казахстан с 7 января из-за массовых беспорядков в республике. Россия вывозила оставшихся на территории соседнего государства граждан военными самолетами. После ввода в Казахстан войск ОДКБ ситуация с протестами нормализовалась, и с 10 января авиасообщение между странами стало восстанавливаться.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Казахстан

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