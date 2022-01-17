Общественники подали в суд на министерство безопасности за запрет митинга

Организаторы митинга, который должен был пройти 22 января, подали в суд на запретившее его министерство общественной безопасности Свердловской области.

Истцами выступили общественные активисты Вера Мангилева и Ирина Скачкова. Заседание состоится сегодня в 16:30 в Ленинском райсуде Екатеринбурга. В иске говорится, что заявители уведомили МОБ о проведении пикета с целью «выразить протест агрессивной военной политики правительства РФ, потребовать прекратить практику шантажа войной мирового сообщества, выразить солидарность гражданам с мирными устремлениями». Министерство в ответ написало, что «Российская Федерация проводит последовательную, независимую, многовекторную, открытую, предсказуемую и прагматичную внешнюю политику».

«Исходя из нормативно закрепленных полномочий, политика Правительства Российской Федерации вопреки цели, заявленного Вами публичного мероприятия, не предусматривает применение практики шантажа войной мирового сообщества и не является агрессивной, поскольку направлена на повышение эффективности многостороннего сотрудничества на важных для мирового сообщества направлениях, в числе которых, обеспечение равной и неделимой безопасности для всех государств, – заявил МОБ. – Требование прекратить практику шантажа войной мирового сообщества и протеста агрессивной политики Правительства Российской Федерации, как цель публичного мероприятия, не соответствует положениям Конституции Российской Федерации, закрепляющей фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества». Кроме того, добавили в МОБе, указанная цель пикета дискредитирует правительство и может дезинформировать прохожих о его деятельности.

Как уже сообщал «Новый День», 11 января Мангилева, Скачкова и еще двое активистов подали в МОБ уведомление о проведении 22 января митинга с формулировкой «против агрессивной политики правительства РФ». Министерство общественной безопасности его не согласовало. Как рассказала «Новому Дню» Ирина Скачкова, чиновники посчитали, что заявленная тема публичного мероприятия – «против агрессивной политики правительства РФ» – противоречит Конституции страны.

Добавим, в минувшую субботу, 15 января, в Екатеринбурге прошел пикет с заявленной темой «за дружбу народов». Участники принесли антивоенные плакаты и флаги России, Казахстана, Украины, Грузии, США, Канады и Германии. Не обошлось без инцидентов. Ранее министерство общественной безопасности официально отвечало организаторам: собираться на аллее у КРК «Уралец» не запрещено, поэтому согласовывать пикет не надо. Но накануне пикета эту аллею внезапно вычеркнули из списка мест, где разрешено митинговать группам меньше ста человек. Пришедших к «Уральцу» участников мероприятия полиция попросила разойтись. Но люди не разошлись, а пошли в другой «гайд-парк», на улице Ясной, где акция все-таки состоялась. При этом задержали как минимум троих человек. У одного из них полицейские просили документы на велосипед, которых с собой, естественно, не оказалось, второго привлекли за курение в общественном месте, третьего – за нецензурную брань.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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