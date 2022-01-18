В Екатеринбурге родился генно-модифицированный теленок: корова со взломанной ДНК будет жить на обычной ферме (ФОТО)

В Екатеринбурге родился теленок, которого вывели с помощью генной инженерии. Эмбриону взломали ДНК, чтобы впоследствии животное было устойчиво к лейкозу. Затем одной из коров провели процедуру ЭКО, и на днях она родила детеныша, который внешне не отличается от своих обычных сородичей. В дальнейшем ученые планируют вывести генным путем коров, которые будут давать гипоаллергенное молоко, а также безрогих животных.

Над уникальной технологией редактирования ДНК коровы три года трудилась команда генетиков, эмбриологов, биологов и ветеринарных врачей. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, позади – тысячи неудачных экспериментов, миллионы замерших эмбрионов. И, наконец, ученым удалось вывести корову с заданными параметрами, а именно – «отредактировать» ген, который отвечает за устойчивость к лейкозу. Рожденный в Екатеринбурге теленок не будет страдать этим заболеванием, часто поражающим уральских коров.

«Родившийся теленок – девочка. Имени у нее пока нет, только номерное обозначение. Жить она будет в обычном хозяйстве, но мы специально не говорим, в каком. Особого ухода для животного не нужно. Но, конечно, ученые будут продолжать за ним наблюдать: нормально ли теленок развивается, есть ли какие-то особенности. На данный момент она ничем не отличается от своих ровесников», – рассказали в УрФАНИЦ УрО РАН.

Сейчас ученые продолжают свои исследования. Кроме восприимчивости к лейкозу у коров есть еще две проблемы: аллергенное молоко и рога, которыми они травмируют друг друга.

«Главными мишенями для ученых стали участки ДНК, отвечающие за восприимчивость к лейкозу, комолость (безрогость) и выработку гипоаллергенного молока. Поскольку лейкоз – одно из самых распространенных инфекционных заболеваний крупного рогатого скота во многих странах мира. Молоко от больных коров использовать запрещено, а это напрямую влияет на эффективность любого животноводческого предприятия. Комолость – важный момент в товарном производстве: рогатые животные часто травмируют друг друга и персонал. Чтобы этого избежать, телятам в младенчестве удаляют рога. А отсутствие аллергенного белка в молоке позволяет не только употреблять его людям с аллергией, но и изготавливать из него детские смеси и диетические продукты», – рассказали в научно-исследовательском центре.

Когда удастся вывести коров, дающих гипоаллергенное молоко, неизвестно. Потому что редактирование генома – ювелирный и очень сложный процесс. Для живой клетки любое вмешательство – это стресс. Поэтому при работе над геном устойчивости к лейкозу ученые много раз сталкивались с ситуацией, когда клетка прекращала делиться, эмбрион «замирал». То же самое может быть и при вмешательстве в другие участки ДНК.

«Идея проекта заключается в том, чтобы создать животных с улучшенными признаками не за 7-10 поколений (как при селекции), а в короткие сроки – путем прямого внесения небольших изменений в геном распространенных на Урале голштинизированных черно-пестрых коров», – пояснила руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Лаборатории биологических технологий УрФАНИЦ УрО РАН, доктор биологических наук Анна Кривоногова. Для этого объединили передовые разработки в эмбриологии, молекулярной биологии, генной инженерии, ветеринарной репродуктологии. Ученые надеются, что добиться результата удастся в ближайшие годы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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