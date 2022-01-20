Из корпорации «ВСМПО-Ависма» ушли сразу два руководителя

Корпорацию «ВСМПО-Ависма» покинули два топ-менеджера: директор по сбыту Олег Ледер и директор по управлению персоналом Максим Глотов.

В пресс-службе предприятия «Новому Дню» сообщили, что это произошло «по соглашению сторон».

Напомним, с мая 2020 года по январь 2021-го в «ВСМПО-Ависма» сменились четыре генеральных директора. Сейчас корпорацию возглавляет Дмитрий Осипов.

До коронавирусного кризиса ей много лет (с 2009-го по май 2020 года) руководил Михаил Воеводин. В августе 2020-го против него было возбуждено уголовное дело. В начале сентября «ВСМПО-Ависма» потребовала взыскать с экс-руководителя 4,07 миллиарда рублей. В декабре 2020 года стороны договорились: в арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о мировом соглашении по иску. В ноябре 2021 года было прекращено уголовное дело.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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