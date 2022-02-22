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Вторник, 22 февраля 2022, 11:11 мск

Новости Екатеринбург

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Полпред Якушев о признании ЛНР и ДНР: «Нас все время пытаются проверить на прочность»

Сегодня в Екатеринбурге на открытии скульптурной композиции «Есть такая профессия – Родину защищать» полпред президента в УрФО Владимир Якушев прокомментировал признание Владимиром Путиным ЛНР и ДНР.
«В своих решениях мы всегда базируемся на принципах соблюдения международного права и исходя из гуманитарных соображений. Вот и вчерашнее событие, признание двух республик, Донецкой и Луганской, базировалось только на этих принципах. Нас все время пытаются проверить на прочность, видимо, плохо знают историю или учились не по тем учебникам. Но я уверен, что на все эти вызовы мы достойно ответим», – заявил полпред.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 22 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. После подписания указов Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой. Затем Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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