Свердловские транспортники хотят поднять цену на проезд до 25 рублей

Предприятия-перевозчики Свердловской области обратились в РЭК с предложением увеличить тарифы на проезд до 25 рублей в городах и до 3,14 рублей за километр в междугородном сообщении. Свое предложение они обосновывали ростом стоимости топлива и горюче-смазочных материалов, запчастей и затрат на ремонтные работы, необходимостью увеличения заработной платы персонала.

Но, как сообщили в ДИПе, Региональная энергетическая комиссия с этим не согласилась. Она ограничила повышение стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте 22 рублями (сейчас 21 рубль), а межмуниципальные переезды подорожают на 8 копеек за километр – всего 2,49 рубля за километр (сейчас 2,41).

И.о. председателя РЭК Свердловской области Владимир Гришанов подчеркнул, что вновь принятая величина является максимально допустимой.

Напомним, в ряде муниципалитетов Свердловской области установлены индивидуальные предельные тарифы на пассажирские перевозки. Например, в Екатеринбурге – 32 рубля, в Верхней Пышме и Среднеуральске – 25 рублей (пригородное сообщение – 2,56 за 1 километр), в Ревде – 24 рубля, в Новолялинском и Нижнетуринском округах – 22 рубля. В этих муниципалитетах стоимость меняться не будет.

Предыдущие действующие предельные тарифы на перевозки пассажиров общественным транспортом были установлены в мае 2021 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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