Эксперты рассказали о последствиях массового исхода айтишников для кибербезопасности в России

Массовый отъезд IT-разработчиков из России, который начался этой весной, не сказался на работоспособности отечественных компаний. Однако в ближайшие годы будет нарастать потребность в специалистах по информационной безопасности, а этот рынок и до 2022 года был дефицитным.

Помощник полномочного представителя президента в УрФО Евгений Гурарий рассказал, что чаще всего проблема переезда возникает у специалистов, которые занимаются так называемым офшорным программированием. То есть живут в России, но работают на иностранные компании. Многие зарубежные предприятия издали указ о полной релокации персонала после событий 24 февраля. Ко второй категории уезжающих можно отнести сотрудников российских IT-компаний, которые работали для клиентов из «недружественных стран». Зачастую иностранные клиенты прекращали работу из-за опасений штрафов или проблем с валютными платежами. Также трудности возникли у фрилансеров, потерявших доступ к площадкам, где они зарабатывали на продаже собственных мобильных приложений.

По мнению Евгения Гурария, уехавшие из России айтишники составили лишь небольшую часть специалистов, которые работают сейчас в стране. «На мой взгляд, проблема их отъезда не носит критический характер. Рынок как был немного дефицитным для работодателей, так и остался. Мы убеждены, что высвободившиеся люди точно будут востребованы на Урале. Тут нет переизбытка IT-разработчиков. На одну вакансию приходится чуть более двух кандидатов – это очень мало. Кроме того, на государственном уровне приняты очень серьезные меры поддержки: льготная ипотека, отсрочка от армии. Есть меры поддержки для IT-компаний, за счет которых они уже сейчас увеличивают оплату труда сотрудникам», – пояснил помощник полпреда.

Технический директор «СКБ Контур» Артем Прескарьян сообщил, что в компании не заметили массового исхода специалистов. Были случаи, когда разработчики выбирали удаленный формат работы, и работодатель шел им навстречу. «Эти процессы напрямую не влияют на кибербезопасность. Но надо смотреть, что будет дальше, как будет меняться ситуация с кибератаками. Пока мы не видим никаких изменений в связи с массовым отъездом IT-работников», – отметил представитель компании.

Что касается подготовки новых кадров в сфере информационной безопасности, то здесь действительно есть проблемы. Как рассказал директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков, сейчас существует дисбаланс в образовании. «Чистых» айтишников гораздо больше, чем специалистов, которые должны закрывать уязвимости в программном обеспечении. «Каждый год на радиофак на специальность «информационные технологии» мы набираем более 1000 первокурсников. На «информационную безопасность» приходит в семь раз меньше – 130-150 студентов в год, хотя именно это направление становится все более востребованным. Надо наращивать подготовку кадров по инфобезу. Тут есть два пути: привлекать IT-компании к сотрудничеству и развивать собственные исследовательские центры. Нужно, чтобы на Урале появились исследовательские команды, изучающие вопросы уязвимости программ, применения искусственного интеллекта, построения платформ и даже вопросы в области социологии и психологии. Как известно, корпоративные утечки данных часто происходят из-за человеческого фактора», – заявил Илья Обабков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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