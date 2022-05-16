В Свердловской области подорожало все: продукты, цветы, бытовая техника и даже спички

Врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова сегодня на пресс-конференции привела свежие данные по ценам за первый квартал 2022 года. В Свердловской области подорожали практически все виды товаров и услуг, но более всего – бытовая техника и ювелирные украшения.

По данным ведомства, с начала года цены и тарифы в регионе выросли на 9,8% (в России этот показатель составил 10%). Хуже всего было в марте, когда цены подскочили сразу на 7,7%.

Прирост цен на продовольственные товары составил 10,5%. В том числе, цены на сахар выросли в 1,6 раза. Плодоовощная продукция, включая картофель, подорожала на 33,7%, чай, кофе и какао – на 17,2%, кондитерские изделия – на 12,5%, мука – на 9,7%, крупа и бобовые – на 9,4%, рыба – на 8,5%, молоко – на 7,5%, сыры – на 7,3%, макароны – на 6,2%, хлеб – на 6,1%, мясо – на 3,9%, соль – на 18,5%, майонез – на 11,8%, масло сливочное – на 9,1%, масло подсолнечное – на 5%.

Стоимость условного минимального набора продуктов питания на месяц (среднее значение по Свердловской области) в конце марта составила 6027 рублей, что на 12,9% выше, чем в начале 2022 года.

Цены на непродовольственные товары за три месяца увеличились на 13,8%. Стоимость ювелирных изделий выросла на 43,3%, теле и радиотовары подорожали на 33,9%, электротовары и бытовые приборы – на 31,5%, легковые авто – на 29,6%, компьютеры – на 24,8%, велосипеды и мотоциклы – на 24%, средства связи – на 21,5%, моющие и чистящие средства – на 18%, ткани – на 18,3%, бумажно-деловые товары – на 14,5%, мебель – на 13,6%, парфюмерия – на 11,7%, медицинские товары – на 11,3%, школьные принадлежности и канцелярия – на 10,6%, металлическая посуда и металлическая домашняя утварь – на 9,9%, фотоаппараты – на 45,6%, свежие цветы – на 37%, нитки – на 30,5%, спички – на 13,2%.

Цены на дизельное топливо выросли на 2,1%, на бензин – на 1,3%. Газомоторное топливо, наоборот, подешевело на 8,9%.

С начала года отмечается и рост тарифов на услуги. Так, услуги фотоателье подорожали на 27,2%, ремонт помещений – на 15,7%, ремонт и техобслуживание транспорта – на 7,2%, химчистка и прачечные – на 5,8%, ритуальные услуги – на 4,1%, парикмахерские – на 3,7%, ремонт обуви и пошив одежды – на 3%.

Цены на авиаперелеты экономклассом взлетели на 19%, аренда автомобиля теперь обходится на 11,1% дороже. Проезд в пригородных поездах подорожал на 4,7%, в междугородних автобусах – на 4,4%. И только стоимость билетов в поездах дальнего следования снизилась на 3,7%.

Экономическая ситуация повлияла практически на все сферы. В 1,6 раза выросла плата за пользование потребительскими кредитами, услуги страхования подорожали на 11,1%, ветеринарные услуги – на 10,9%, дошкольное воспитание – на 2,8%, медицинские услуги – на 2,7%, санитарно-оздоровительные услуги – на 1,5%

«Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами. У нас есть специальная рабочая группа, которая получает оперативную информацию. В данный момент, если смотреть текущую неделю, цены показывают разнонаправленную динамику. По целому ряду товаров цены снижаются, например, на капусту, по другим товарам происходит рост.

Что не может не радовать, так это то, что практически по всем товарным позициям предприятия торговли имеют запас от двух недель до трех месяцев. То есть дефицита товаров не предусматривается, и цены в настоящий момент стабилизировались. Да, есть премиальные товары с высокими ценами, но цены на социально значимые товары либо прекратили рост, либо уже показывают снижение. Но не все», – прокомментировал министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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