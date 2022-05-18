Больницы Екатеринбурга не выполнили планы по вакцинации горожан от 12 инфекций

В 2021 году жители Екатеринбурга поставили более 3 миллионов прививок от различных инфекций. Тем не менее городские больницы не смогли достичь плановых показателей вакцинации по 12 инфекциям. Этому мешает мощное антипрививочное лобби, а также недостатки переписи населения.

Как сообщила начальник Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина, в прошлом году в Екатеринбурге не был выполнен план по вакцинации от следующих инфекций: коклюш, дифтерия, полиомиелит, эпидемический паротит, туберкулез, гепатит А, гепатит В, дизентерия Зонне, клещевой энцефалит, менингококковая инфекция, папилломавирусная инфекция, ветряная оспа.

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, пандемия Covid-19 не создает каких-либо специфических рисков, связанных с вакцинацией. «Нет доказательств, что прививки повышают риск инфицирования коронавирусом или влияют на течение заболевания. Вакцинация против одного заболевания не ослабляет иммунитет человека. Плановая вакцинация детей и взрослых во время пандемии должна защитить их от других заболеваний. Невыполнение плана вакцинации создает условия для распространения инфекционных болезней из-за недостаточной иммунной прослойки в обществе», – пояснила специалист.

По ее словам, в Екатеринбурге ежегодно отмечается неудовлетворительная иммунизация новорожденных против туберкулеза. В 2021 году план по этой прививке выполнен только на 73,8%. В роддомах часто молодые мамы необоснованно оформляют медотводы для малышей.

Причину санитарные врачи видят в низком уровне просветительской работы с населением. На фоне агрессивной кампании антипрививочников у людей часто нет доступа к информации о важности плановой вакцинации, поэтому возникает большое количество отказов от прививок. Кроме того, часто медицинские учреждения не владеют полной информацией о прикрепленном населении. Выявление непривитых граждан происходит уже во время возникновения очага инфекции.

Между тем в Роспотребнадзоре посчитали, что экономический ущерб от распространения 23 инфекций оценивается в 5,5 триллиона рублей. В то же время за счет массовой вакцинации удалось предотвратить экономический ущерб на сумму 1,6 триллиона рублей.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов сообщил, что плановая вакцинация помогла медикам справиться сразу с несколькими опасными инфекциями. Так, в Екатеринбурге в 2016 и 2019 годах были вспышки кори, и тогда была проведена массовая вакцинация мигрантов. В 2021 году в городе не было ни одного случая кори. На протяжении нескольких лет в Екатеринбурге не регистрируются случаи паротита, краснухи и дифтерии. Вакцинация помогла в 37 раз снизить заболеваемость гепатитом А (в 2021 году было 17 случаев, в основном завозные). Гепатит В также теряет актуальность, в прошлом году не было ни одного острого случая. До 2020 году в Екатеринбурге росла заболеваемость ветрянкой, но после возвращения массовых прививок распространение этой инфекции в 2021 году пошло на спад. Также регистрируется снижение заболевания детей коклюшем. В 2021 году в мегаполисе было зарегистрировано 40 случаев клещевого энцефалита – это больше, чем в 2020-м. У заболевших были, в основном, очаговые формы, которые протекают достаточно благоприятно.

Хороших результатов медики достигли в массовой вакцинации екатеринбуржцев от гриппа. В зимний сезон было привито 54,1% населения города. Демидов подчеркнул, что вакцина от гриппа становится более селективной, то есть способна защитить от разных штаммов. В этом году непривитые горожане в 36 раз чаще заболевали гриппом, чем привитые.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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