Майская инфляция в Свердловской области составила 17%

В Свердловской области продолжается рост цен на продукты, причем продуктовая инфляция с каждым месяцем становится все выше. Если в марте она была 17,53%, в апреле – 20,57%, то в мае – 20,78%.

Уровень инфляции за месяц в целом составил 17,2%. В Центробанке сообщили о замедлении инфляции – месяцем ранее она была 17,7%. Причины замедления – укрепление рубля и падение спроса после мартовского взлета, когда люди скупали все что могли. Самое заметное замедление цен – на рынке непродольственных товаров. Меньше стали стоить легковые автомобили, компьютеры, сотовые телефоны и бытовая техника, авиаперелеты тоже подешевели, потому что спроса нет, многие направления закрыты.

«В марте у жителей страны, в том числе и Свердловской области, были высокие инфляционные ожидания, на фоне неопределенности и ослабления рубля они старались сделать покупки впрок. Тогда мы наблюдали ажиотажный спрос, и это стало одной из причин резкого роста цен. С апреля поведение потребителей нормализовалось, рубль укрепился, спрос снизился. В совокупности это все привело к снижению годовых темпов роста цен на большинство товаров длительного пользования», – отметил экономист Уральского главного управления Банка России Сергей Иванов.

Отметим, инфляция в Свердловской области оказалась значительно выше, чем в среднем по УрФО, – 14,58%. Самый низкий рост цен – в регионах «тюменской матрешки», а самая высокая – в Курганской области, 18,33%.

По прогнозу Банка России, к концу 2022 года годовая инфляция в целом по стране составит 14,0-17,0%.

Екатеринбург, Марина Иванова

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