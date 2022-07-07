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Четверг, 7 июля 2022, 10:29 мск

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На Урале дорожают детское питание, огурцы и водка

Свердловскстат обнародовал изменение цен за последнюю неделю июня. Лидером роста стали огурцы: сразу плюс 6,2% за семь дней, на 1 июля кило стоит более 90 рублей. Почти на 3% подорожали мясные консервы для детского питания – килограмм в среднем стоит 1020,67 рубля. Более чем на процент за это же время подорожали водка, яблоки, ржаной хлеб, пастеризованное молоко, колбаса и сосиски.

Зато большой перечень продуктов стал дешевле. К началу июня упали в цене капуста (-9,4%), картошка (-8,5%), лук (-6,1%) и свекла (-5,3%). Подешевели бананы, помидоры, мука, гречка, чёрный чай, печенье и овощное и фруктовое детское питание.

Добавим, Центробанк оценил продуктовую инфляцию в Свердловской области в мае в 20,78%. При общей инфляции – чуть более 17 %. Меньше стали стоить легковые автомобили, компьютеры, сотовые телефоны и бытовая техника, авиаперелеты тоже подешевели, потому что спроса нет – многие направления закрыты. Данные за июнь еще не публиковались.

Екатеринбург, Марина Иванова

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