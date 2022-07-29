«Бьют по уязвимым местам»: президент УТПП о проблемах с поставками комплектующих на уральские заводы

Машиностроение и металлургия в Свердловской области испытывают наибольшие проблемы из-за запрета на ввоз в Россию комплектующих. Предприятия именно этих отраслей вынуждены чаще других получать заключение об обстоятельствах непреодолимой силы и доказывать, что именно форс-мажор не позволил в срок выполнить контракты, в том числе – по госзаказу и оборонке.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, за заключениями о форс-мажоре чаще всего обращаются предприятия, которые не могут выполнить обязательства, в том числе по госконтрактам.

«Сильная сторона Свердловской области и ее уязвимое место – в том, что мы выпускаем очень сложную продукцию с точки зрения количества комплектующих. И многие годы активно выстраивали отношения с зарубежными партнерами, настолько, что стали очень зависимы. Если бы мы с вами картошку выращивали, зависели бы от семян и удобрений. А мы делаем вещи, которые летают, плавят, куют и так далее. Много [комплектующих] идет с той стороны. А также свердловские предприятия настолько сильные, что участвуют в госзаказах, заказах оборонной отрасли. И сегодня они столкнулись с ситуацией «не дадим» [со стороны Запада]. Бьют по чему? По уязвимым местам – оптика, электроника точная, металлорежущее оборудование (станки, высокоточные обрабатывающие центры). Бьют по отрасли, которая является не последней для нас. К нам чаще всего обращаются машиностроители, реже – металлурги», – ответил Беседин на вопрос «Нового Дня».

По словам президента УТПП, с начала года действительно было заморожено много контрактов: когда уральские производители еще до 24 февраля заказали какую-либо продукцию в ныне недружественных странах, перечислили деньги, но товар так и не получили.

«Это история а-ля «Мистраль», деньги уже там, обязательства там, но товар они не поставляют. BAFA смотрит с микроскопом, что поставляют в Россию, а что нет, с точки зрения двойного назначения товаров. Таких задержек [поставок] огромное количество. По каждому случаю работаем индивидуально», – отметил Беседин.

Вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин признал, что отрицать существование замороженных контрактов было бы глупо. Но называть конкретные предприятия «в паблик» никто не будет, потому что и правительство, и УТПП, и другие структуры сейчас занимаются решением проблем по каждой конкретной ситуации.

«Например, у меня недавно было только несколько встреч по сфере медицины и фармацевтики. Мы пытаемся вывести из-под санкционных вещей определенное оборудование, которое нам необходимо», – рассказал Ионин.

Еще одна проблема – поиск альтернатив. Многие предприятия привыкли к комплектующим или оборудованию стран Запада, и сейчас, когда производство нуждается в запчастях, замене каких-то составляющих, приходится искать варианты в России или дружественных странах.

«Один из самых популярных вопросов в УТПП – как быстро привезти на свое производство то, без чего оно работать не сможет? Это и сырье, и запчасти, и комплектующие. У кого осталось на 3 месяца, у кого на 4, – рассказал Андрей Беседин. – За последние 3 месяца у меня 127 таких обращений зарегистрировано от крупнейших производств Свердловской области. Есть, например, заявка с перечнем комплектующих на четырех листах. Если не привезти, производство может остановиться. Это ручная работа, но очень интересная [искать альтернативные варианты]».

По словам президента УТПП, из 127 заявок 80 уже решены, еще по 20 найдены поставщики и ожидается поступление товаров. 27 – в работе.

Что касается заморозок поставок со стороны России, Андрею Беседину о таких случаях неизвестно. По его словам, сбои, конечно, есть, есть контракты с нарушенными сроками, а также те, которые не стали заключать после 24 февраля.

«Большую часть замороженных потенциальных российских контрактов мы развернули или развернем на другие страны. Китай, Турция, Индия, Пакистан, Иран», – перечислил Беседин партнеров.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/753571.html

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Екатеринбург, Ольга Тарасова

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