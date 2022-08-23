«Ситуация вышла на уровень шантажа со стороны Украины»: депутаты – о внеочередном заседании совета ГД

В четверг, 25 августа, совет Государственной думы РФ соберется на внеочередное заседание. Такое решение принято на совещании председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина с руководителями фракций. Ожидается, что будет рассмотрен вопрос об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны киевского режима.

Депутаты Госдумы, избранные от Свердловской области, поделились с «Новым Днем» своими ожиданиями он этого мероприятия.

«Очевидно, что ситуация вышла на уровень ядерного шантажа со стороны Украины. Обстрел станции – это угроза безопасности для многих стран Европы, – считает замруководителя фракции «СРЗП» Андрей Кузнецов. – Было бы правильным своевременно официально предупредить Евросоюз о последствиях такого инфраструктурного террора со стороны режима Зеленского. Кроме того, у России появляются основания для серьезных изменений в подходах к ведению военной спецоперации. Как известно, до сих пор российский контингент действовал, не применяя адресных ударов по центрам принятия решений. Не исключаю, что угроза ядерной катастрофы заставит Россию пересмотреть арсенал и характер военных действий в дальнейшем ходе спецоперации».

Депутат от «Единой России» Жанна Рябцева предполагает, что на совете обсудят не только ситуацию с Запорожской АЭС, но и убийство журналистки Дарьи Дугиной. Также, по мнению Рябцевой, в ближайшее время будет увеличено количество российских депутатов и руководителей, которые поедут в командировки в Донбасс и Луганск, чтобы наладить там мирную жизнь.

Еще один депутат от ЕР, Максим Иванов, призвал не делать далеко идущих выводов и пояснил, что «внеочередным» заседание совета ГД называется просто потому, что официально в парламенте сейчас каникулы. Депутат считает, что будет принят некий документ, осуждающий действия ВСУ в отношении Запорожской АЭС.

Как уже сообщал «Новый День», 19 августа президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий. Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам необходимое содействие.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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