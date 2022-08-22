Экстренное заседание: ситуацию на Запорожской АЭС обсудят в Госдуме

Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 25 августа. Такое решение принято на совещании председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина с руководителями фракций.
«Обсудили предложение лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова о необходимости проведения внеочередного заседания Совета ГД для рассмотрения вопроса об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны киевского режима. Принято решение провести Совет Государственной думы 25 августа», – говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.
Кроме того, на совещании спикера Госдумы с главами фракций обсуждалась трагическая гибель Дарьи Дугиной.
Ранее сегодня ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дугиной – преступление было подготовлено украинскими спецслужбами. Исполнительница убийства дочери философа Александра Дугина – гражданка Украины, уехавшая после совершения преступления в Эстонию.
Москва, Андрей Дорофеев
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