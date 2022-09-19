Импортозамещение, «Пятилетка развития», «Кампус»: как менялись инаугурационные речи Куйвашева (ФОТО)

Сегодня Евгений Куйвашев в третий раз вступил в должность губернатора Свердловской области. «Новый День» выяснил, как с годами менялись инаугурационные речи губернатора.

В 2012 году Евгений Куйвашев, впервые вступая в должность, поблагодарил своих предшественников – Эдуарда Росселя и Александра Мишарина, а также похвалил уральцев. «У уральцев воспитано чувство уважения и гордости за свой край. Закрытый ранее регион стал крупным центром международной деловой активности. В трудные годы благодаря эффектному и эффективному антикризисному управлению удалось избежать обвала рынка, банковской сферы, резкого падения уровня жизни. Я с огромным уважением отношусь к Свердловской области и людям, которые здесь живут. Мне как сибиряку понятно то чувство гордости, с которым жители СО говорят о себе: «МЫ уральцы», – заявил он.

Он также похвалил свердловчан за «политическую грамотность, четкую гражданскую позицию, ответственность, настойчивость и яркие лидерские качества» и заявил, что считает необходимым вести конструктивный диалог органов власти и общественности. Заметим, это получалось не всегда, регион сохранил репутацию протестного.

Говоря об экономике, Евгений Куйвашев отметил, что своим инвестиционным инновационным ростом область обязана прежде всего своему промышленному комплексу. И сделал заявление, которое было бы уместно и в нынешнем году: «Для промышленности региона характерна высокая степень зависимости от поставок иностранного оборудования и мировой конъюнктуры формирования цен».

Также Евгений Куйвашев посетовал, что не везде в области достойный уровень жизни. «Не может считаться нормальной ситуация, когда более 150 уральских деревень живут без дорог, почты, поликлиник, магазинов», – заявил он. Добавим, недавно в заксобрании прозвучала информация, что сейчас в регионе более 500 деревень, в которых нет магазинов.

В 2017 году, после всенародных выборов, Евгений Куйвашев произнес самую длинную речь. Он начал с того, что поблагодарил избирателей, а также партию «Единая Россия». Но большая часть его выступления была посвящена программе «Пятилетка развития», которая должна была охватить все сферы жизни уральцев. «Наша цель – в течение ближайших пяти лет вывести Свердловскую область в первую тройку российских лидеров по всем важнейшим социально-экономическим показателям, в том числе – по качеству жизни людей», – заявил тогда Евгений Куйвашев.

В результате реализации программы перемены к лучшему должны были почувствовать все категории уральцев – ветераны, молодежь, работающее население. Евгений Куйвашев пояснил, что он понимает под качеством жизни: «Это качественное образование, здравоохранение, доступное жилье и детские сады. Это современные условия труда и достойная заработная плата. Это благоустроенные дворы и чистые подъезды. Это финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Это возможность свободно высказать свое мнение и быть услышанным властями. Это решение экологических и демографических проблем и многое другое. Как глава региона, практик и хозяйственник, я отчетливо вижу масштабы стоящих перед нами задач».

При этом губернатор признал: «Я вижу, что сегодня в обществе сформирован запрос на более эффективную работу органов государственного и муниципального управления, более качественное и оперативное выполнение принятых решений, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Рассматриваю этот запрос как руководство к действию».

Сегодня Евгений Куйвашев был довольно лаконичен. Он пообещал, что все наказы избирателей не останутся без внимания. Напомнил, что огромную помощь и поддержку региону оказывают президент России Владимир Путин и федеральное правительство. «Благодаря этой поддержке реализуются крупнейшие проекты, выводящие наш регион на новый качественный уровень. Это завершение обхода Екатеринбурга и высокоскоростная трасса Москва – Казань – Екатеринбург. Это создание логистического хаба «Сухой порт». Это и наш студенческий проект «Кампус», который будет запущен в ближайшее время. У нас большие, амбициозные, планы по развитию промышленности и сельского хозяйства, улучшению работы здравоохранения, реализации жилищных программ, повышению благосостояния граждан. Все эти проекты, планы и программы будут реализованы», – резюмировал губернатор и добавил: «Работы предстоит много, управленцам необходим профессионализм, мобилизационный настрой, работа на результат». Меньше чем через полчаса после начала церемонии все разъехались работать – обошлось даже без фуршета. «Некогда отмечать», – говорили гости инаугурации.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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