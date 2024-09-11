На Урале спроектировали пути подъезда к «Сухому порту»

В Екатеринбурге разработали проектную документацию для строительства первой очереди подъезда к транспортно-логистическому центру «Большое Седельниково». ТЛЦ станет одним из «причалов» проекта «Сухой порт»

Как сообщили в ДИПе, чтобы обеспечить работу такого крупного ТЛЦ, необходима автомобильная дорога с высокой пропускной способностью, связанная с ключевыми автомагистралями региона.

Новую дорогу планируется строить в несколько этапов. Сначала появится основной участок протяженностью 1,2 километра – от 81-го километра ЕКАДа до подъезда к Ново-Свердловской нефтебазе. Затем трасса дойдет непосредственно до Большого Седельниково и Челябинского тракта (федеральной автодороги М5 «Урал»). В перспективе это откроет доступ к транспортно-логистическому комплексу непосредственно с федеральной автодороги без заезда на ЕКАД.

Проектная документация для строительства первого отрезка уже разработана и утверждена. Это будет магистральная дорога районного значения с четырьмя полосами движения и разделительной полосой шириной 3,5 метра.

Напомним, создание логистического хаба «Сухой порт» было одной из главных тем предвыборной кампании Евгения Куйвашева в 2022 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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