В свердловском избиркоме рассказали, как беженцы из ДНР, ЛНР и Украины будут голосовать на референдуме

Беженцы с Украины смогут принять участие в референдуме за присоединение территорий к России в основные даты – с 23 по 27 сентября. В первые дни голосовать будут по месту пребывания, а 27 сентября для них откроют избирательные участки.

Запрос на проведение референдума поступил от избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Для проведения голосования будет предоставлено все необходимое: ящики, кабинки для голосования и прочее.

«23-26 сентября голосование пройдет вне помещений избирательных участков по поступившей информации о местонахождении избирателей референдума в городах региона. 27 сентября будут открыты избирательные участки», – сообщили в избиркоме Свердловской области.

Напомним, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдет референдум по вхождению этих регионов в состав России.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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