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Четверг, 22 сентября 2022, 17:31 мск

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Беженцы из ДНР и ЛНР будут голосовать в Доме добровольцев в Екатеринбурге

Голосование на референдумах о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей пройдет 27 сентября в Екатеринбурге в Доме добровольцев на Крылова, 2. Об этом сообщил свердловский избирком. Отметим, что в этом здании также находится пункт приема гуманитарной помощи для жителей Восточной Украины.

Отмечается, что с 23 по 26 сентября украинские беженцы смогут проголосовать в городах Свердловской области – вне избирательных участков по месту нахождения. По вопросам участия в референдуме в регионе открыта горячая линия, которая работает с 9 до 17 часов. Телефон указан в telegram-канале свердловского избиркома.

Запрос на проведение референдума в Свердловской области поступил от избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Для проведения голосования будет предоставлено все необходимое: ящики, кабинки для голосования и прочее, сообщали ранее в ИКСО.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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