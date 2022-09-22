Впервые с 2020 года в Кольцово прилетел самолет с посылками из китайских интернет-магазинов

Впервые с начала 2020 года в Екатеринбург прибыл прямой почтовый авиарейс из Китая.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, воздушное судно привезло 58 тонн посылок с товарами из китайских интернет-магазинов.

«В этот полуторалетний промежуток международные отправления, конечно, в Екатеринбург, доставляли. Но не прямыми самолетами, а иными логистическими цепочками. Например, мультимодальным транспортом – по морю, железной дороге и автотранспортом», – сообщил Михаил Сентяков, первый заместитель начальника Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина.

Авиационный транспорт является самым дорогим, но и самым быстрым. С его помощью срок доставки заказа «от двери до двери», то есть от продавца в Китае до конечного потребителя, сокращается в среднем на 2 недели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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