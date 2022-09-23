российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 сентября 2022, 10:00 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге открылись участки для голосования на референдумах по присоединению восточных территорий Украины

Фото: Центр общественного наблюдения

В Свердловской области сегодня началось голосование украинских беженцев на референдумах по присоединению к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает региональный центр общественного наблюдения, на пунктах голосования ограничена фото- и видеосъемка в целях безопасности. В Екатеринбурге волеизъявление жителей указанных территорий происходит в Доме добровольцев, где ранее располагался пункт приема гуманитарной помощи.

«Члены всех четырех УИК выехали в города Свердловской области. На Крылова, 2 (Дом добровольцев, – прим. ред.) развернуты участки. На горячую линию много заявок. Зарубежной ТИК принято решение голосование в помещении проводить с сегодняшнего дня», – сообщила пресс-секретарь зарубежных комиссий Мария Чепик.

Как ранее сообщал свердловский избирком, запрос на проведение референдумов поступил от избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для проведения голосования предоставлено все необходимое: ящики, кабинки для голосования и прочее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

В ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье голосуют на референдумах о вхождении в состав России / На Дальнем Востоке стартовало голосование на референдумах для беженцев / Беженцы из ДНР и ЛНР будут голосовать в Доме добровольцев в Екатеринбурге / Песков: статус СВО не изменится в связи с частичной мобилизацией / Удар ВСУ по центру Донецку привел к гибели 6 мирных жителей / ВС РФ уничтожили взвод РСЗО HIMARS в Николаевской области / The Guardian: Австралия пригрозила высылкой российского посла / Зеленский раскрыл свою формулу мира на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,