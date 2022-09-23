В Екатеринбурге открылись участки для голосования на референдумах по присоединению восточных территорий Украины

В Свердловской области сегодня началось голосование украинских беженцев на референдумах по присоединению к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает региональный центр общественного наблюдения, на пунктах голосования ограничена фото- и видеосъемка в целях безопасности. В Екатеринбурге волеизъявление жителей указанных территорий происходит в Доме добровольцев, где ранее располагался пункт приема гуманитарной помощи.

«Члены всех четырех УИК выехали в города Свердловской области. На Крылова, 2 (Дом добровольцев, – прим. ред.) развернуты участки. На горячую линию много заявок. Зарубежной ТИК принято решение голосование в помещении проводить с сегодняшнего дня», – сообщила пресс-секретарь зарубежных комиссий Мария Чепик.

Как ранее сообщал свердловский избирком, запрос на проведение референдумов поступил от избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для проведения голосования предоставлено все необходимое: ящики, кабинки для голосования и прочее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»