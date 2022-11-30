В Екатеринбурге установили почтовый ящик для писем Деду Морозу

В Екатеринбурге на Главпочтамте появился традиционный новогодний почтовый ящик, в который можно опустить письмо Деду Морозу. Послания доброму волшебнику принимаются до 31 декабря.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «Почты России», доставка новогодней почты началась по всей стране. Около 100 новогодних почтовых ящиков стоят в центральных отделениях крупных городов. На табличке рядом – адрес Деда Мороза. Чтобы послание дошло до адресата, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Отправить письмо можно не только ему, но и его коллегам из других регионов: Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.

Сотрудники почты готовы помочь самым юным отправителям. Они расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

Почта доставит письмо Деду Морозу, даже если его опустили в обычный почтовый ящик. Каждый день в течение всего декабря сотрудники почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции новогодних волшебников. В компании напомнили, что в 2021 году только в Великий Устюг «Почта России» доставила около 170 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых, и еще несколько тысяч – в другие регионы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»